A megmérettetésen rendre sikeresen szerepelnek baranyai cégek, vállalkozások is, így most is nyitott számukra a lehetőség a cím elnyerésére.

Az elmúlt 10 év alatt 128 vállalatot díjaztak, ezzel 200 000+ munkavállalót és családtagjaikat segítik egy kiegyensúlyozottabb élethez. „Az idei évben fókuszba helyezik a közösség fejlesztését, ezzel összefüggésben a mentális egészséget, a közösség és kapcsolódás erejét az elmagányosodás és bizonytalanság érzése ellen. Csapatban, egymást támogatva lehet hatékonyan együttműködni a munka világában is.” – mondta Ujvári Enikő, a zsűri elnöke, aki elmondta, hogy a jelentkezéseket szeptember 18-ig lehet leadni.