Emlékezetes, hogy 2019. október 23-án komoly felháborodást okozott, hogy nem öltözött nemzeti színekbe a TV-torony, hanem akkor vörösben izzott, 2020-ban pedig kék színre festették fénnyel a létesítményt Péterffy Attila baloldali polgármesterék regnálása alatt.

Idén március 15-én, a nemzeti ünnepünkön sem öltözött ünnepi díszbe a TV-torony, holott ez csupán 2000 forintos kiadást jelentett volna a polgármesternek. Ezt az összeget a városi vezetők közlése alapján lehetett kiszámolni, akik korábban azt is elárulták, hogy idén az 50. jubileumát ünneplő létesítmény fényfestésének korlátozása csupán szimbolikus. Azt is kiszámoltuk, hogyha 2023-ban az összes, hét elejére eső ünnepet nézzük, akkor is mindössze 20 ezer forintba került volna a díszkivilágítás ezeken a napokon.

A történtek után pedig nem meglepő, hogy olvasóink és politikusok is jelezték, hogy pénteken, a város napján sem öltözött díszkivilágításba a pécsi TV-torony.

Húsvéti ajándék volt a Bama.hu-tól

A Bama.hu – e sorokat író munkatársának – cikkei nyomán a TV-torony díszvilágítását végül a szocialista városvezetők visszakapcsolták idén tavasszal, pedig a húsvét környékén ennek lehetőségétől is kategorikusan elzárkóztak a baloldaliak a városházán. Ezzel pedig ki is derült, hogy teljes a fejetlenség a városházán még egy ilyen, a város szempontjából szimbolikus ügyben is.