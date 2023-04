Összezavarodott a városvezetés 2 órája

Húsvéti ajándék: a Bama.hu visszakapcsoltatta a TV-torony díszvilágítását

A városvezetés kénytelen volt csütörtökön lapunknak azt mondani, hogy visszakapcsolták a díszvilágítást, pedig hétfőn még ennek lehetőségétől is kategorikusan elzárkóztak. Ezzel pedig ki is derült, hogy teljes a fejetlenség a városházán még egy ilyen, a város szempontjából szimbolikus ügyben is.

"A valóság: a kormány energiatakarékossági intézkedések bevezetéséhez kötötte az önkormányzatok energiatámogatásának lehetőségét. Az önkormányzat ősszel döntött az energiatakarékossági intézkedésekről. Ennek része, hogy a TV-torony díszkivilágítása is csak hétvégén működhet" – ezt közölte még hétfőn, április 3-án a baloldali pécsi önkormányzat, miközben – szokásukhoz híven – hazugságokkal vádoltak meg másokat.

Az a bizonyos 2.000 forint! A Péterffy Attila fémjelezte MSZP-DK-s városvezetés arra válaszul reagált így, hogy lapunk megírta: március 15-én, a nemzeti ünnepünkön nem öltözött ünnepi díszbe a TV-torony, holott ez csupán 2.000 forintos kiadást jelentett volna a polgármesternek. Ezt az összeget a városi vezetők közlése alapján lehetett kiszámolni, akik korábban azt is elárulták, hogy idén 50. jubileumát ünneplő létesítmény fényfestésének korlátozása csupán szimbolikus. Azt is kiszámoltuk, hogyha 2023-ban az összes, hét elejére eső ünnepet nézzük, akkor is mindössze 20 ezer forintba kerülne a díszkivilágítás ezeken a napokon. Vajon szabotázs volt? A fordulatot aztán az hozta, hogy az április 3-i közlemény ellenére aztán kedden, tehát 4-én mégiscsak felkapcsolták a TV-torony fényeit, ami miatt újra több kérdést is intéztünk a városházának. Többek között azt tudakoltuk, hogy "szabotázs történt-e, vagy ki a felelőse annak, hogy az önkormányzati közleményben foglalt "valóság" ellenére kedden is díszvilágítást kapott a torony? Legális volt-e a keddi díszvilágítás, hiszen az önkormányzati közlemény szerint erre nem kerülhetett volna sor?" Aki A-t mond, mondjon B-t is! Aztán egy napos várakozás után felszállt a füst a városházán és kénytelenek voltak csütörtökön, tehát április 6-án utólagos magyarázkodásba fogni meglehetősen zavaros módon. Ennek az a lényege, hogy miközben április 3-án még azt közölték nyilvános hivatalos közleményben, hogy nem működhet hétköznap a díszkivilágítás a TV-tornyon, aznap állítólag arról is döntöttek, hogy mégiscsak működhet. Ki tudja? Jelen közlemény szerint tehát visszakapcsolták a díszkivilágítást – bár a történtek után nem tudható, hogy az újabb levélben foglaltakat mennyiben vehetjük komolyan.

