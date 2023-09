– Az isteni kinyilatkoztatást és az arra adott személyes, illetve közösségi válaszokat értelmező előadók között találkozhatunk dr. Udvardy György veszprémi érsekkel, valamint Varga László kaposvári megyés püspökkel, továbbá betekintést nyerhetünk az életüket hivatásként élő szerzetesek istenközeli mindennapjaiba is – közölte ajánlójában a Pécsi Egyházmegye.

Szeptember 20-án „Művészet: ahogyan az ember keresi Istent” címmel prof. dr. Heidl György vallástörténész tartja az őszi szemeszter nyitó előadását, majd „Isten szól az emberhez” című előadásával dr. Puskás Attila római katolikus pap, egyetemi tanár várja az érdeklődőket. A szabadegyetem október 18-án, majd november 15-én folytatódik, a program ingyenes, és minden alkalommal 18 órakor kezdődik a Magtár Látogatóközpontban.

A nagy sikerű férfitalálkozók újabb évada is elindul szeptemberben – a Pécsi Egyházmegye tájékoztatója szerint a 2023/24-es idényben személyes életünk határvonalai, közösség és magány, Isten akarata személyes életünkben, valamint gyászunk és veszteségeink témaköreinek nagy kérdéseire keresik majd a választ.

– Felföldi László, pécsi megyés püspök kezdeményezésére 2021 őszén életre hívott, a férfiakat, édesapákat és nagyapákat megszólító férfitalálkozók koncepciója hívő katolikus férfiakból álló csoport együtt gondolkodásából forrta ki magát. Akkor kristályosodtak ki a találkozók férfiakat érintő témái és kérdései, amelyekről az egyházmegye hét településén, Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szigetváron minden évadban négy sorozatban hallhatnak előadásokat az érdeklődők – közölték.

– A Pécsi Egyházmegye főpásztora, az eddig megszokottaknak megfelelően a továbbiakban is minden egyes helyszínen személyesen vesz részt a kötetlen hangvételű összejöveteleken – tették hozzá.

A mostani, harmadik évad első sorozatának nyitó helyszíne Pécs lesz, ahol két egymást követő estén, szeptember 14-én és 15-én a Magtár Rendezvényközpontban tartják a találkozót. Azt követően szeptember 22-én Mohácson várják az érdeklődőket, a harmadik baranyai helyszínen, Szigetváron pedig október 27-én tartják a rendezvényt. Előzetesen regisztrálni a Pécsi Egyházmegye honlapján elérhető linken lehet – a résztvevők jelentkezése a helyszínválasztásban ad segítséget a szervezők számára.