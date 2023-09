Ugyanígy, kevésbé érezték hidegnek a fűtetlen helyiséget azok a kutatási alanyok, akiket nyelvkönyvek ellenőrzésére kértek fel abban a tudatban, hogy menekült gyerekek számára lesz segítség a munkájuk, mint azok, akik csak szimpla, magasabb rendű, kimondott cél nélkül végezték ugyanezt.

Az alapító elmondta, a 15 év alatt 100 önkéntes segítő kapcsolódott be a szolgálatba és több mint 11.000 ügyeleti órányi munkát tudnak maguk mögött. Ismertette a lelkisegély hátterét is: a résztvevő önkéntesek 100 órás képzésben részesülnek: 40 óra önismeret, 20 óra elmélet, valamint 40 óra gyakorlat vár azokra, akik a szolgálatba be kívánnak kapcsolódni.

– A lelkisegélyt nyújtókból közösség kovácsolódik, a tevékenység során szakmai, szellemi műhely alakult ki, illetve a segítő foglalkozásokra készülőknek gyakorlati helyként is szolgál

– mondta el Székely Zsuzsanna.