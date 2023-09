Ma már azt is tudjuk, hogy a daganatot okozó hibás géneket a családtagjainktól is örökölhetjük, így még nagyobb esély van arra, hogy kialakul a tumor. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézetének Onkogenetikai Tanácsadó és Családszűrő Központjában nemcsak kiszűrik, hanem folyamatosan gondozzák is az örökletes rákszindrómával élőket.

Az UnivTV témában készített videója:

Ha bárki úgy gondolja, hogy a családjában előfordult daganatos megbetegedések örökletes rákszindrómára utalhatnak, keresse fel a PTE Klinikai Központ Onkogenetikai Tanácsadó és Családszűrő Központját!

A genetikai tanácsadásra – előzetese időpontegyeztetés után – egész Magyarország területéről lehet jelentkezni.

Onkoterápiás Intézet · Onkogenetikai Tanácsadó és Családszűrő Központ · PTE ÁOK

Elérhetőségek:

Hétfőnként: 72/536-000 / 32851

[email protected]

Minden hétköznap: 72/502-300

[email protected]