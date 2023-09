Az egyre növekvő járműforgalom miatti környezeti, baleseti és városképi problémákra kívánja felhívni az Autómentes Nap, amit pénteken rendeznek világszerte.

A program legfontosabb üzenete, hogy autók helyett gyalog, biciklivel vagy a közösségi közlekedési eszközökkel járjanak munkába, iskolába és ügyeiket intézni a települések lakói.

Ugyan a mohácsiak jelentős része már most is naponta kerékpározik, de persze városunkban is vannak, akik kirobbanthatatlanok az autóikból. Elsősorban őket kívánják megszólítani azzal, hogy Mohács idén is csatlakozott a rendezvényhez.

Pénteken délelőtt várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.

A nap folyamán ingyenes kerékpár-gravírozási lehetőség várja a városlakókat a

rendőrség jóvoltából.

A gyerekeket reggel nyolctól bemelegítő gimnasztikával, az általános iskolásokat kerékpáros akadálypályával, KRESZ-kvízzel várják, a kisebbek számára lesz ovis KRESZ és ovitorna is.