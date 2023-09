Földényi Gabriella, a Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke elmondta, a tavaly életre hívott rendezvény nagyon sikeres volt, összesen ötmillió forint gyűlt össze, mellyel a ruhát felajánlók és a ruhadarabokat vásárlók a szervezet legrégebbi jótékonysági akcióját, a „Nekem nincs ebédem” programot támogatták.

– Állandóan kell igazodni, megújulni, hogy hogyan gyűjtünk adományt, és ez a gardróbvásár egy olyan új módja volt a teljes városi polgárság megszólításának, amely példátlan sikert hozott. Döntően a hölgyekhez jutott el a mi hívó szavunk, de urak is lelkesen vásároltak, tőlük is sok adományt kaptunk. Büszkék lehetünk magára az ötletre is, mely Török Bettina tagtársunkhoz kötődik, és arra is, hogy a kedvezményezettjei ennek az adományozásának azok a pécsi gyerekek voltak, akiknek a „Nekem nincs ebédem” programunkban az iskolai étkezésüket fizetjük – mondta a Nőegylet elnöke.