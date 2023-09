A fokozottan védett természeti területen a túrázás és a siklóernyőzés is természetvédelmi engedélyhez kötött, így bárki bármilyen időpontban nem léphet be a területre, de a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) rendszeres vezetett túráin is előfordulhat, hogy valaki megsérül. Bár még nem történt ilyen, az elvi lehetősége megvan annak, hogy baj történik, illetve sajnos előfordul, hogy jogszerűtlenül lép valaki a területre, és ő is megsérülhet. Ezekre az esetekre felkészülve a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Kirendeltsége kezdeményezte, hogy jelöljenek ki a hegyen egy úgynevezett mentési pontot, mely szándéknak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint a természetvédelmi terület vagyon, illetve természetvédelmi kezeléséért felelős szervezet szabad utat biztosított.