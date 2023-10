Az elmúlt másfél évtizedben 50 százalékról 70 százalékra ugrott a háztartások hozzájárulása az ország kisméretű szállópor-kibocsátásához. Ehhez hozzájárult a fatüzelés is. Így ennek a workshopnak a keretében olyan témákat érintenek a beszélgetőpartnerek, hogy milyen egy jó tüzelőrendszer, megismerhetik a résztvevők a szilárd fatüzelés csínját-bínját, mit szabad és mit nem tenni a tűzre, valamint arról is információt kaphatnak az érdeklődők, hogy hogyan gyújtsanak be.