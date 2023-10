Vesztegetés gyanúja a városházán

A lakásmutyikkal kapcsolatban elindított előző nyomozás sem zárult még le: mint az közismert, Péterffy Attila, Pécs MSZP-DK-s polgármestere tavaly novemberben kénytelen volt beismerni, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség az önkormányzati lakások kiutalásával kapcsolatban nyomozást indított vesztegetés elfogadása miatt. Két személy után érdeklődtek akkor a nyomozók, beszédes, hogy egyikük bizalmas, a városvezetők rendkívül szűk köréhez kapcsolódó munkakört tölthetett be. Lapunk úgy tudja, hogy nyáron kiszélesítették a nyomozást is, volt képviselőket, Péterffy egyik volt főtámogatóját is meghallgattak az ügyben, nem kizárt, hogy regnáló baloldali politikusokat is beidéztek már az ügyészek. A nyomozást egy magas rangú tiszt, egy alezredes, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi katonai ügyész vezeti rendkívüli alapossággal, aminek része az is, hogy pár hónapja újabb iratkötegeket kértek be az önkormányzattól.

Többszáz milliós hűtlen kezelés gyanúja az önkormányzatnál

A gyanús baloldali üzelmek, bűncselekménygyanús ügyletek miatt indult nyomozásoknak ezzel még nincs vége. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon a volt Bőrklinika és az egykori Mandulás kemping botrányos cseréje miatt. Ennek során a baloldali városvezetés 200 millió forintért és a romos kempingért odaadta a rendkívül értékes, belvárosi területen lévő bőrklinikát. Egyes meghatározó vélemények szerint a kemping romos épületeinek eltakarítása, a terület rendezése - amit az önkormányzat valamilyen rejtélyes oknál fogva magára vállalt - önmagában százmilliós tétel, így valójában a cserével a magántulajdonost segítettek meg Péterffyék.

A kemping korábban Péterffy Attila egyik MSZP-s főtámogatójának, Puch Lászlónak az érdekeltségi körébe tartozott.