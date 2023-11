A mai kor igényeinek mindenben megfelelő nyugdíjasház leendő lakóinak kényelmét szolgálja, hogy lehetőségük lesz a gondozási központ szolgáltatásainak - mint például az étkezés, vagy a takarítás - igénybe vételére is, emellett ha szeretnének, részt vehetnek az intézmény által szervezetett közösségi programokon is, illetve egy társalgó is a rendelkezésükre áll, ami a közös időtöltéshez biztosít komfortos helyszínt számukra. Szükség - például rosszullét - esetén pedig, a kiépített jelzőrendszernek köszönhetően, a gondozási központ személyzetét is tudják hívni segítségül.