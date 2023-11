A versek spontán születnek, többnyire egy téma szólít meg. A regényt, a drámát kidolgozom, megszerkesztem, utánajárok a háttér-információknak, de a vershez szó szerint ihletre van szükség. Ám míg öt évvel ezelőtt megjelent első verseskötetem, az Évák esetében a költemények közül több is szerepelt korábban napi és hetilapokban, a mostani összeállításból semmi nem kapott eddig nyilvánosságot

– összegez Sárosi István.

Az új versek egyik fele ezúttal is a szerelemről szól, míg a másik része a halállal foglalkozik. A szerelemben ezúttal már megjelenik az erotika és pikáns dolgok is. Az elmúlás világa pedig igen széles sávon mozog, például az író egyik legkedvesebb költeménye, a Sóhaj a mélyből című a srebrenicai tömegsírból küld szívszorító üzenetet. Van költemény, amely szembe megy a halállal, egy másik térdre rogy előtte, s még burleszk jellegű megközelítés is olvasható. Ami közös, hogy a szerelem és a halál is kortalanul szerepel az írásokban. Egyébként egykor Hallama Erzsébet (korábban évtizedeken át a Dunántúli Napló újságírója volt) figyelmeztetett rá, hogy nincs írásom, amelyben ne foglalkoznék valamiképp a halállal. Nos, utánanéztem, s bizony ez napjainkban sem változott semmit. De hát Kosztolányi Dezsőtől Ady Endrén át jó néhány nagy költőnk is hasonlóképpen alkotott. A halál abban egyedülálló minden más témakörrel szemben, hogy az érintésekor sokkal átfogóbb iránta a tisztelet, az alázat, a meghajlás előtte. S akad a kötetben olyan vers is, amikor a halált hívom meg vendégségbe (Drága barátom, nálam).