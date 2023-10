Ebben Bertók azt is kiemelte, Weöres mindig otthonként tekintett Pécsre, s az itt töltött évei során számos értékes barátságot kötött pécsi fiatalokkal és irodalmi személyiségekkel. A városhoz való kötődése azonban nem csupán személyes kapcsolatokon alapult, hiszen anyai részről pécsi származású volt, és gyermekként gyakran látogatta az itteni rokonságot. A pécsi egyetemen is tanult, és bár később Budapesten is élt és dolgozott, a pécsi kapcsolatai sosem szakadtak meg. Pécsi barátaival és irodalmi környezetével közösen olyan alkotásokat hozott létre, amelyek a város kulturális életében is fontos szerepet játszottak, például az Öttorony és a Sorsunk című irodalmi folyóirat által, meghatározó szerepet töltött be, Várkonyi Nándor mellett dolgozva a pécsi városi könyvtár létrejöttében és kezdeti éveiben. Weöres Sándor élete során számos alkalommal visszatért Pécsre, és a város mindig a művészi inspiráció forrása maradt számára.