Másutt is sürgettek, meg is lett a baj

A Mártírok útján évekkel ezelőtt információink szerint azért süllyedhetett meg az aszfalt, mert ott is sürgették a munkálatokat, de az altalaj tömörödéséhez időre lett volna szükség. Csakhogy Péterffy a megválasztása után kint járt a még épülő rekonstrukciónál – az ő regnálása idején vette át a munkát is –, de a „megtekintés” inkább zavart okozott, jelenléte nem vitte előre az építkezést. A polgármester a választás utáni hévben több helyszínre is azzal a felütéssel látogatott ki, „a város közlekedését ma is több útlezárással járó felújítás vagy közműcsere lassítja, akadályozza”.

Kiket neveznek Pécs-gyalázónak a pécsi Gyurcsányék?

Miután a következő választáson is Péterffy Attilát indítja a DK polgármesterjelöltként, ezért a városházán is egyre inkább az a gondolatiság jelenik meg, amely a Gyurcsány Ferenc pártelnök céljainak felel meg. Nemrég például azokat, akik a városvezetők tevékenységét kritikával illetik, egyszerűen csak Pécs-gyalázónak nevezték el, holott még egy általános iskolás számára is nyilvánvaló, hogy egy pár évig regnáló városvezetés nem egyenlő egy várossal, a szűkkörű, belterjes pénzügyi baloldali eliten kívül ráadásul több mint 144 ezren élnek Pécsen.

A gyűlöletkultúra terjedését a városházán egyébként a DK-ból már kilépett, egykori alpolgármester, Bognár Szilvia is megjegyezte a legutóbbi közgyűlésen, amikor Péterffy frakcióvezetőjének, Ágoston Andreának a szavaira reagált.