Hogy a fogyasztókat ne érje csalódás, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a következőket javasolja a tudatos fogyasztók számára: az akciós termékek megvásárlása előtt mindenképp célszerű meg­győződni arról, hogy mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest. Javasolt a kívánt termék, szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalakon is ellenőrizni, illetve a kereskedők általános szerződési feltételeit is. – Azt is figyelembe kell venni, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges járulékos költségeket is, mint például a szállítási, csomagolási, vagy adminisztrációs díj – hangsúlyozza a GVH.