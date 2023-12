A 6-os főúton Bonyhád külterületén, egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze. A 160-as km szelvénynél félpályás korlátozás van érvényben.

A 6-os főúton, Istvándi nyugati határában a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 246-os km-nél napközben sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 58-as főúton, Szalánta belterületén, a 12-es és a 15-ös km között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Fontos információ, hogy január 1-jétől, az addig még személyautóval ingyenesen igénybe vehető gyorsforgalmi útszakaszokra is sztrádamatricát kell majd váltani! Díjkötelessé válik többek között az M0-s és M4-es autóutak teljes szakasza, az M31-es autópálya, illetve az M44-es autóút is. Magyarán 2024-től már személygépkocsival is fizetni kell bármely "M" jelzésű út használatakor.