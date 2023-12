A Tüke Busznál ugyan működik még egy szakszervezet, ám annak vezetője korábban MSZP-vel együttműködve akart képviselő lenni. Az is előfordult, hogy a szakszervezetének közleményeit a jelenlegi városvezetés főideológusa, propagandistája jegyezte. Arról nem is beszélve, hogy a főideológus közeli hozzátartozójának a cége közvetlen kapcsolatban állt az érdekképviselettel, amelyet büszkén hirdetett is honlapján.