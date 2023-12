Tehát azok a gyerekek, akiknél fennáll valamilyen érzékenység nagy valószínűséggel kimaradnak a közösségi csomagosztásból. Ugyanis általában nem készülnek számukra speciális csomaggal. Így két lehetőség van: vagy nem kap semmit a gyerek, vagy a szülők veszik meg számukra saját költségen az allergiának, intoleranciának megfelelő csomagot. Ám ezek az édességek az esetek többségében sokkal többe kerülnek mint egy átlagos csoki vagy szaloncukor és nehezebb is beszerezni őket.

– Boltról boltra jártunk, hogy találjunk olyan édességeket, melyet a tejfehérje-érzékeny kisfiam megehet. Az ötödik üzletben végre vettünk egy tejmentes mikulást, közel 1500 forint volt. Ez mellé még egy kis keksz, gyümölcs, hogy ne legyen üres a zacskó. De nincs mit tenni, vagy ez, vagy szegény szomorkodni fog a közös csomagbontáskor

– mondta el kérésünkre egy baranyai anyuka. – Egy ismerősömnek a gyermeke is érzékeny, ő több összetevőre is. Az ő óvodájukban azt mondták, hogy vigyen be a szülő az ünnepségre csomagot 500 forint értékben, merthogy ennyi költséget tudnak téríteni. De ebből az összegből még egy szelet mentes csoki is alig jön ki. Természetesen nem az óvodát hibáztatom, és nem is fogadtuk el az összeget melyet a csoportpénzből adtak volna. Ám az étkeztető gondolhatna ezekre a gyerekekre is.