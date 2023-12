A pécsi műjégpályát idén 1500 (diákoknak, nyugdíjasoknak 1100) forintért lehet igénybe venni, de kedvezményesen vásárolhatók tízalkalmas bérletek is. Aki ide indulna, annak mindenképpen érdemes követnie a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Facebook-oldalát, hiszen a nyitvatartást az időjárás is befolyásolja. Harkányban december 6-án nyitott meg a négy évszakos korcsolyapálya, melyet a művelődési ház előtti téren alakítottak ki. Január 14-ig minden nap 15 és 20 óra között (kivéve az ünnepnapokat, amikor ettől eltérő nyitvatartás van) várja a látogatókat. A harkányi lakosoknak és az 5 évnél fiatalabb gyerekeknek ingyenes a pályahasználat, egyéb esetben 1500 forint a jegy. Saját korcsolyát is lehet használni, de bérlésre is van lehetőség, 500 forintos áron. A helyszínen büfé és kézművesvásár várja a vendégeket.