Nem a felújítások fontosságát vitatják

A pécsiek egyébként általánosságban nem a rekonstrukciók szükségességét vitatják, vagy vitatták, hanem azt nehezményezik, hogy egyszerre több ponton is úgy okoztak közlekedési káoszt Pécsen, hogy érdemi munkavégzés a legtöbb helyen alig volt. Az önkormányzat pedig lényegében nem is foglalkozott ezekkel a problémákkal, mert a városvezetők különböző villákban Patacson, vagy éppen a Mecsekoldalban élnek luxusvillákban – van, akit sofőr is szállítgat –, és nem szembesülnek például a panelekben élő kertvárosiak mindennapos kínlódásával. A Péterffy Attila pécsi polgármester aláírásával zajló munkálatok miatt kialakult káosz felelősségét a városvezető egyébként jellemzően másokra igyekszik tolni, holott köztudott, hogy szintén Péterffy volt az egyik fő megrendelője annak a munkának is, aminek következtében a három éve felújított Nagy Imre utat idén újra felbontották.

Rengeteg hiba felmerült a kivitelezés után

Megírtuk, hogy a Szigeti úton például pár száz négyzetméteres szakasz felújításához, illetve részben bicikliutas átalakításához 7 hónapra volt szükség, miközben sok esetben napokig ott nem láttak munkásokat a munkaterületen a környéken élők. Az útburkolatot ráadásul úgy terítették le, hogy a csapadékvíz éppen a Rókus sétánynál lévő gyalogátkelőhelyen állt meg, a problémát aztán megpróbálták utólag megoldani, de ez sem sikerült. A Petőfi utca északi részén pedig már rég el kellett volna készíteni az aszfaltozást, de a munkákat a fagyos időre, december 9-re hagyták, ugyanakkor az aknafedlapokat több ponton sem tudták eddig sem vízszintbe hozni.