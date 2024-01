Az elkövetkező hónapokban két programot is terveznek a bólyi plébánián. Amint azt a közösségi oldalukon közzé is tették, február 29-én 18.30-tól Bősze Ádám zenetörténész, a Bartók Rádió volt szerkesztője lesz a plébánia vendége, Teremtés a zenében címmel tart interaktív beszélgetést. A világ teremtésének témája a zenében több művész és korszak alkotásaiban is megjelenik. Joseph Haydn, a bécsi klasszicizmus zeneszerzőjének egyik legismertebb művében a Teremtés (Die Schöpfung) című oratóriumban dolgozta fel. Az oratórium a Teremtés könyvének bibliai történetét dolgozza fel, a teremtés folyamatát, az isteni alkotást, az ég és a föld megteremtését énekesek és zenekar segítségével meséli el.

Március 2-án 16 órakor pedig dr. Fodor Réka, “Afréka” és Regele Krisztina érkezik a plébániára, hogy afrikai orvos-missziójukról tartsanak beszámolót. Az Afréka nevet alapítvány is viseli, melynek célja, hogy elmaradott országokba, térségekbe és katasztrófa sújtotta területekre egészségügyi missziókat szervezzen, támogasson és egészségügyi ismeretterjesztést végezzen. Regele Krisztina fiatal tanítónő 2023 őszén kerékpárral járta be az El Camino zarándokutat, azért, hogy adományt gyűjtsön az alapítvány által támogatott nigériai iskolának: összesen 2,6 millió forint jött össze.