Gyalázták Orbánt

A Castrum-Pécs Kft. másik és jelenlegi tulajdonosa, ügyvezetője Georgiou Grigorisz, aki Péterffy mellett vett részt az MSZP-DK 2019-es polgármesteri kampányában és most is a Pécsi Görög Önkormányzat elnöke. Grigorisz a kampányban az egyik fideszes jelölt plakátjaira ragasztott rá válogatott szidalmakat, illetve különböző ingatlanos érdekeltségeire kerültek ki Orbán Viktort gyalázó molinók.

Mást is megvett a környéken

Lapunk kiderítette, hogy a földhivatali dokumentumok szerint a balos cég 2020 nyarán a DK-MSZP-s politikusokkal dolgozó pécsi önkormányzattól adásvétel útján megszerezte azt a telket is, amelyen az egykori MSZP-s székház állt, de az egykor itt álló könyvtár épülete is hozzákerült. Az önkormányzati bizniszt már nem verték nagydobra, mindenesetre azzal már egy komplex és értékes birtok jöhetett létre az akkor még csak épülő egyetemi fogászati tömb közvetlen szomszédságában.