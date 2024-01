– Mikor és hogy kezdődött a munka?

– Mintegy két évvel ezelőtt találkoztam Cs. Nagy Sándorral, aki a Láthatatlanok című filmet készítette, és sokmindent megtudtam azokról az időkről, de a jánosipusztai vadászházban tevékenykedő felkelőkről neki sem volt semmiféle információja. Aztán megkerestem a helyi múzeumot, ám ott sem kaptam használható választ a kérdéseimre. Márpedig Kisbattyánban nőttem fel és 1956-ban nyolc esztendős voltam, így vannak közvetlen emlékeim is. Másfél évtizede elhunyt édesapámmal pedig korábban ugyancsak sokat beszélgettem arról, hogy ő adta oda az 56-os forradalom idején a térségi felkelőknek a jánosipusztai vadászház kulcsait. Meg arról is, hogy azt mondta a fiúknak, a Barnakőnél foglaljanak harcállást, mert az a Magyaregregy–Zobákpuszta út legszűkebb része, s ott tudják a legkönnyebben megakadályozni a komlói bányászokhoz küldött sztrájktörőket abban, hogy lejussanak a városba. Pontosan emlékszem arra is, hogy Komlóról az erdőn át eljött hozzánk a szemüveges „Tanár úr” és Bors József tanítót kereste, akihez én szaladtam le a faluba, hogy felhívjam a vadászházba. A szemüveges Tanár úr nyomait aztán most másfél éven át kutattam, de végül kiderítettem, hogy Pécsett lakott, Komlón volt tanár és Krassói Ferencnek hívták.

– Vannak más személyes emlékei is 1956 novemberéből?



– Beugrik többek között egy kép, amint egy éjszaka zajra ébredek, s kint a konyhánk tele van fegyveres felkelőkkel. Egytucatnyian lehettek, s ők voltak azok, akik a jánosipusztai vadászházban húzódtak meg.

– Hogy építkezik egy ilyen kutatás?

– A Dunántúli Napló segítségével megjelentettünk egy cikket, hogy Komlón is voltak 56-os ellenállók. Erre rögtön bejelentkezett a komlói 56-os ellenállás egyik fontos tagjának, Horváth József újságírónak (őt egyébként nagyon meghurcolták, megkínozták a felkelés leverését követően) a lánya, Horváth Glória, hogy Komló-Somáktetőről ők vitték az élelmiszert a fiúknak a vadászházhoz. Elmondta azt is, hogy Harcos Ottó elment hozzájuk azzal, hogy „diákjaim éheznek, segítsetek”. Történészek, levéltárosok segítettek aztán az események hiteles feltárásában, én pedig külön akcióba kezdtem, megkerestem a felkelők segítőinek leszármazottait, hátha meséltek a szülők valamit ifjú korukban a régmúlt történéseiről.

– Kiket talált meg?

– Bors Lászlót, Bors tanító fiát, Krassói Ferenc sírját is megleltem a pécsi köztemetőben, s kiderült, hogy korábban exhumálták, így viszont kiadták a lánya adatait is, aki Zalaegerszegen él. Pécsett pedig hamar megtaláltam Harcos Ottó fiát és lányát, Abát és Hajnalt. Ám ennek a vonalnak minden ága zsákutcának bizonyult, mert a szülők a család védelmében nem mondtak el semmit a gyerekeknek.

– Miként jutott akkor mégis előbbre?

– Találtam például egy dokumentumot, miszerint 1956. november 2-án cserkésztalálkozót rendeztek Pécsett, melyen ott volt Krassói Ferenc és Harcos Ottó is. Ez pedig rávilágított arra, hogy nem csupán ismerték egymást, de együtt is szervezték a komlói ellenállást.

– Hogy lett ebből emlékmű?

– A Mecsekerdő közép- és felsővezetői, Bagdán Levente, sásdi erdészetvezető és Ripszám István vezérigazgató azonnal az ügy mellé állt, a költségeket is vállalva, talán mert erdészek is részesei voltak az 56-os ellenállásnak. Az emléktáblán megjelenik a történetük, név szerint szerepelnek a Kelet-Mecseki Láthatatlanok szervezői és a segítők, egy kopjafa pedig a csapatot alkotó ismeretlen hősöknek állít emléket.

– Ezzel lezárult a történet?

– A Dél-Dunántúli Cserkészkerület elnöke, Várdai Levente is bekapcsolódott tavaly a kutatásba, és azt tervezzük, hogy a történetet teljes egészében megírjuk, majd feltesszük a világhálóra. Így ha netán él még valahol a harcos ellenállókból valaki másutt a világban, netán itthon vonult inkognitóba, lehetősége lesz kiegészíteni az általunk leírtakat.

– Ifjabb Czuczor Ferenc mivel foglalkozik emellett nyugdíjas pihenő éveiben?

– A ház körül gazdálkodom és van hat unokám, szóval soha nem unatkozom.