A tiltakozás folytatódott, majd február 13-án olyan esemény történt, amely országosan is a közérdeklődés középpontjába állította a Zengő ügyét. Ekkor lezajlott ugyanis a helyiek által Zengő-csatának keresztelt esemény, amikor is a helyi környezetvédők és a hozzájuk csatlakozott Védegylet-tagok, illetve Greenpeace-aktivisták (köztük külföldiek is) a testükkel védték meg a kivágásra szánt fákat. Sokan a fákhoz láncolták magukat, mások a magas ágak között alpinista kötelekkel rögzítették magukat: így a fákat csak úgy lehetett volna kivágni, ha őket is súlyos sérülések érik. A munka biztosítására megjelentek őrző-védők, némi dulakodás is történt, a civilek riasztották a rendőrséget – végül a biztonságiak távoztak. A civilek még hosszú ideig őrszolgálatot tartottak a Zengőn.

Fotó: Laufer László

Fotó: Laufer László

2005-ben, pontosan november 23-án az akkori kormány bejelentette: nem a Zengőn épül meg a NATO-lokátor. Igaz, ezzel egy időben egy másik baranyai hegy lett a célpont: a Tubes, de ez már egy másik történet.

Fotó: Laufer László

Fotó: Laufer László