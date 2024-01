Még a Mecsek Táncegyüttesnek a nevét sem tudta leírni a pécsi baloldali városháza annak a közleménynek a tárgyában, amellyel a szervezetet akarták betakarni. A táncosokkal évek óta hadakozik az önkormányzat, amiben vélhetően az is szerepet játszik, hogy az együttes határozottan pécsi, magyar, Kárpát-medencei értékeket képvisel, míg a baloldali városházán ennek nem tulajdonítanak nagy szerepet. Ennek a hozzáállásnak a lenyomata volt az is, ahogy nemrég a pécsi értékeket felsoroló értéktárról beszélt az önkormányzat, mondván az a "lőtéri kutyát sem érdekli" – ebben szerepel a Mecsek Táncegyüttes is.