Újjáéled a Pécs-Pogányi repülőtér, köszönjük Magyarország Kormánya támogatását – közölte hétfőn Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető, aki akkor Münchent említette meg első úti célként. Azóta kiderült, hogy Máltára is indulnak járatok márciustól, szerdán pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a legfrissebb fejlemények szerint májustól már Korfu is elérhető lesz a baranyai vármegyeszékhelyről.

– A korábbi esztendőkben azért nem jöhetett hasonló közlekedésfejlesztés, mert amíg önkormányzati kézben volt a repülőtér, addig nem volt meg a lehetőség a biztonságos pénzügyi háttér megteremtésére

– mondta Csizmadia Péter, aki ezzel utalt arra, hogy 2021-ben az állam egymilliárd forintért vásárolta meg repülőtér többségi tulajdonát.