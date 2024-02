Hetedik alkalommal rendezi meg az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyarország Étele szakácsversenyt, amelynek elődöntőjét szombaton tartották Szolnokon. Az idei versenyben Bartók Béla zeneszerző emlékét idézik meg, így az esemény mottója, a „Csak tiszta forrásból” is a nagy magyar zeneszerzőtől származik. A versenykiírás hasonló a korábbi évekhez, tehát a nevezett séfcsapatoknak kötelezően fel kell használni bizonyos alapanyagokat. Az idei évben a készített ételnek tartalmaznia kell laskagombát, laktózmentés tejfölt és helyi-vagy magyar értéktárban szereplő terméket.

Döntőbe jutottak a pécsi séfek

Fotó: Urbán Ádám

A pécsi Blöff Bisztróból már ötödik alkalommal vesz részt csapat a versenyen, s ezidáig mindig elismerésre méltó helyezéssel tértek haza. Már az is nagy siker, ha a döntőbe bejutnak. A tavalyi döntőről az egyik csapat arany, a másik ezüst minősítéssel tért haza, 2022-ben pedig Miseta Zoltán a csapattársával az előkelő harmadik helyen zárta a rangos versenyt. Idén az elődöntő eredménye alapján Miseta Zoltán és Bencs Dávid, valamint Németh Norbert és Lőrincz Gyula vehet részt a végső döntőben is. A szakácsok az ételekről a versenyszabályzat szerint nem beszélhetnek, arra még a döntő utánig várni kell.

Miseta Zoltán, a Blöff Bisztró tulajdonosa elmondta, nagyon sokat készültek, gyakoroltak a megmérettetésre. A fiatalabb szakácsokat most is motiválta a verseny, amely várhatóan idén is a szakmai fejlődés, és az egymással való rivalizálás tekintetében is a legjobbat hozza majd ki mindannyiukból. Az elődöntőben 22 csapatból jutott be a két pécsi csapat a legjobb 12-be. A verseny tisztasága miatt ezúttal a döntőben más zsűri értékeli majd az ételeket. Ezért idén az elődöntőben a zsűri megoszthatta a véleményét az általuk értékelt ételekről. A pécsiek is kaptak instrukciókat, amelyek alapján valószínűleg fognak valamennyit módosítani a mostani fogáson. A receptúrán változtatni már nem lehet, de az étel kinézetén és a tálalási módon viszont van lehetőség változtatásra.

A döntőt április 27-én, a Szolnok Campuson tartják majd.