A hazai gyümölcsnek, zöldségnek nincs párja. Így van ez most is, s így volt ez évtizedekkel ezelőtt is. Az üvegházakban, fóliasátrakban való növénytermesztésnek nagy hagyománya van Baranya vármegyében. A szigetvári palántanevelő intézetben káposzta, paprika, saláta, paradicsom is termett a 80-as években. Mint arról akkoriban beszámoltunk, 1984-ben 130 ezer fej salátát gondoztak a palántanevelő dolgozói. A Szigetvári Zöldségszaporító és Hajtató Közös Vállalat mindig több és több palántát juttatott el a termelőkhöz, többféle tápkockás növényt és ugyanezek szálas változatait. Nemcsak árjegyzéket lehetett tőlük kérni, hanem a kívánt palántákat megrendelni — akár levelezőlapon is.