Solti Dezső, Drávaszabolcs polgármestere elmondta, a program elérte a célját, hogy a közösséget összekovácsolja, illetve erősítse, és nem csak idén, hanem már az előző években is remek hangulatban telt a helyiek számára ez a nap.

– Mindenki tudta a dolgát, mindenki segített, ahol tudott, és ami a legfontosabb, mindenki jól érezte magát – fogalmazott a községvezető. Az idei rendezvénynek még az időjárás is kedvezett, hiszen gyönyörű napsütésre és egész napon át kitartó, szélcsendes időre ébredt a falu. Nem úgy, mint például tavaly, amikor óriási szélben, a sátort fogva bonyolították le a programot. Bár akkor sem szegte kedvét senkinek az idő, akkor is jót mulatott a helyi közösség. A disznót és az italokat idén az önkormányzat támogatóktól kapta, így tulajdonképpen a fűszereket kellett megvenni, és jó hangulatot kellett teremteni. A Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület tagjainak köszönhetően szinte minden ment magától.

Az idei rendezvényre is sokan jöttek a környező településekről, sőt, a harkányi szállóvendégek közül is többen látogattak ki a programra, így volt például keceli és békéscsabai vendégük is.

A disznóvágást már hagyományosan pálinkaverseny és nyársdugó versírás színesítette. Az idén 19 nedűt értékelt a zsűri. Drávaszabolcs legzamatosabb pálinkáját Vass Szilárd készítette, amely egy Irsai Olivér szőlőpálinka volt. Második lett Majnik Sándor birs pálinkája, a harmadik helyen a Fischer család szilvapálinkája végzett, Mészáros Tibor birs pálinkája pedig különdíjat kapott.

A drávaszabolcsi önkormányzat másik nagy rendezvénye a Halfőző Fesztivál, amelyet idén szintén negyedik alkalommal, hagyományosan június első hétvégéjén rendeznek majd meg.