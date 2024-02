Az idei év több változást is hoz az érettségi és a felsőoktatási felvételi tekintetében. A 2023/24-es tanévtől több új témakör is bekerül a közép- és emelt szintű matematika érettségi követelményei közé. Az ok a megújult Nemzeti Alaptanterv, melyhez kapcsolódóan változtattak az érettségi követelményrendszeren is.

A matematika, melytől sokan tartanak nehézsége miatt, az idei évben egy kicsit megváltozik.

Fotó: Dodó Ferenc

Pánczél Róbert, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma matematikatanára említett kérésünkre néhány új témakört, mely már az idei középszintű érettségiben is benne lehet.

Milyen új témakörök várhatóak a matematika érettségiben?

– Statisztikából érkezett néhány új fogalom. Kell tudni, hogy mi az az alsó és felső kvartilis és az úgynevezett box plot. A várható érték kiszámolása nem túl nehéz, a geometriai valószínűség fogalma azonban 16 éve nincs benne a középszintű elvárások között, ám ebben a témakörben nagyon egyszerű feladatok várhatóak. Ez utóbbi szerintem érdekes is, sok esetben szükség is van rá, jó hogyha tudják a gyerekek – fogalmazott a pedagógus.

–Érdekesség viszont, hogy a logaritmus (szinte) teljes mértékben kikerült a középszintű követelmények közül. Ezzel az a probléma, hogy a logaritmust nagyon sok tudományág használja. Például logaritmikus a Richter-skála, vagy a decibel melyet az akusztika területén használnak, illetve a magnitúdó melyet a csillagászatban. A természettudományok megértését a logaritmus követelményekből való kivétele nagyban nehezíti majd a jövőben.

Új témakör még, melynek ismeretére a diákoknak nagy valószínűséggel az iskolapadot elhagyva is szükségük lesz: a törlesztőrészlet és a járadékszámítás. A pénzügyi tudatosság miatt is örvendetes, hogy a tanulók megtanulják kiszámolni a gyűjtőjáradékot és a törlesztőjáradékot. Ez később akár egy hitelfelvételi szituációban is hasznos lehet. Mint azt Pánczél Róbert is mondta, ha ezeket a változásokat már 9. osztály elején lehetett volna tudni a mostani végzősök tekintetében, akkor ennek fényében tudták volna felkészíteni a gyerekeket. Akkor több olyan dolgot nem kellett volna megtanítani - és ezzel időt tölteni - amit elhagytak a követelmények közül.

– A matematika egy elég széles spektrumot lefedő tudomány, tehát hogyha megtanítottunk valamit, ami éppen az érettségire nem kell, az nem azt jelenti, hogy a későbbiekben sem fog kelleni. A követelmények újragondolásával összességében olyasmit nem változtattak, ami tanítás szempontjából nagyon sok időt igénylő témakör lenne így bízom benne, hogy a diákoknak így is jól fog sikerülni a vizsga

– zárta le a témát a matektanár.