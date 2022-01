A Férfiak Klubja által kiosztott, országos elismerést több kategóriában is el lehetett nyerni, így családapákat, mestereket, közéleti személyiségeket és vezetőket is díjaztak. A pécsi oktató munkáját két másik pedagógussal együtt ismerték el.

Pánczél Róbertet korábbi gimnáziumi osztálya nevezte, és a díjazottakat a Férfiak Klubja csapata választotta, köztük a további díjazottakkal. A budapesti díjátadó gálán vehette át a kitüntetést a pécsi tanár, aki a jövő évtől kezdve a szakmai zsűri tagjává is válik, így a későbbi díjazottak kiválasztásában is részt vesz majd.

– Különösen jól esik az elismerés amiatt is, hogy a tanítványaim és az ő szüleik kezdeményezték. A férfiszerep fontosságát magam is lényegesnek tartom. Nagybátyám mindig arra biztatott, törekedjek arra, hogy úriember legyek, aki mindig többet ad másoknak, mint amit kapott. Igyekszem odafigyelni arra is, hogy minél hatékonyabban segítsek a diákoknak, és vidám tanórákat tartsak, ahol jól is érzik magukat tanulás közben a fiatalok – mondta el a Pedagógus Példakép díjazottja.