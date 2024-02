A diákok a pedagógusokkal együtt a tanév elejétől igyekeznek kihasználni az új tanterem adta lehetőségeket, így robotikával kezdtek foglalkozni. Az iskola alapítványának köszönhetően a tanév elején Bee-Bot méhecskéket vásároltak, amelyekkel digitális kultúra órákon és a digitális alprogrami foglalkozásokon ismerkednek kicsik és nagyok, ezáltal elsajátíthatják a programozás alapjait.

Három hetedik osztályos tanuló – Balogh Gergely, Holczer Balázs és Pataki Flórián – magasabb szinten is foglalkozik a témával, szabadidejükben is szívesen építenek LEGO robotokat és programoznak. A tanév eleje óta szorgalmasan dolgoznak robotjaikon, s az elért eredményeiket már megosztották társaikkal is, bemutató foglalkozásokat tartottak a felső tagozat minden osztályában. A következő időszakban is, ha egy projektet befejeznek, élményteli bemutatóval lepik meg diáktársaikat, hiszen az a cél, hogy minél többen megszeressék ezt a foglalkozást, amely azon túl, hogy jó móka, kulcsfontosságú készségeket fejleszt és élményszerűvé, játékossá teszi a tudományos ismeretszerzést a gyerekek számára.

Forrás: Villányi Általános Iskola