Egy nagy dobozzal a kezében érkezett szerkesztőségünkbe Kovács Jakab, melyből hamarosan előkerültek a kis figurák. Gyönyörű LEGO-kompozíciója előttünk, a beszélgetés közben nyerte el végleges formáját. Egy másik, a The Black Falcon Castle című nagydíjat nyert alkotásával kiállítási lehetőséget kapott a dániai Lego House-ban, Billundban. A mű a világ többi részéről érkező munkákkal együtt látható itt 2024-ben, ahol egy másik magyar származású LEGO-dizájner, Anita Pálfi modelljét is kiállították.

Fotó: Laufer László

– Régóta legózok, de komolyabban egy éve kezdtem el. Nagy előrelépés volt, amikor digitálisan is elkezdtem tervezni, és összeépítési útmutatót is készítek a modellekhez

– fogalmazott Jakab, aki a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója. – Korábban elkezdtem építeni egy várat, és amikor láttam a versenykiírást, ezt kicsit átdolgoztam a kritériumoknak megfelelően. Összesen nagyjából két hét volt felépíteni. Először csak képeket készítettem róla, utána vették fel velem a kapcsolatot, hogy nyertem, és ezután kellett kiküldeni a művet Dániába. Először össze kellett csomagolnom, modulokra szétszedtem, és a LEGO-nál összeépítették.

Szavazni is lehet az alkotásaira, s hogyha eléri az ötlet a tízezer szavazatot, és nem válogatják be hivatalos LEGO-szettnek, ötszáz eurónyi legót kap.



– Az iskolai napokon nincs olyan sok időm legózni, de most például építek egy nagyobb alkotást, azzal már elég sok időt töltöttem – hangsúlyozta.

– Egy nagyszabású építményt mindenképpen szeretnék majd csinálni, középkori birodalom fantázianéven. Várakkal meg házakkal, erdőkkel, ahhoz nagyon sok darab kell, és biztos nagyon sok idő lesz megépíteni.

A fiú a jövővel kapcsolatban elmondta, hogy építészmérnök szeretne lenni. Ám ha lenne lehetősége, akkor 2 évre szívesen kimenne Dániába LEGO-dizájnerként dolgozni.

Kedvenc témája a középkor és a természet

A legózás mostanában egyre népszerűbb a felnőttek körében is, talán azóta, amióta olyan szettek megjelentek, amik nagyobbak és komplikáltabbak, mondjuk 6-7 ezer darabosak. S a készítők témakörökben is kedveznek a felnőtteknek. Gondoljunk csak a Gyűrűk urára, a Harry Potterre vagy a Marvel szuperhősökre. Minden témában találhatunk legót.

Jakab elmesélte, hogy a kedvenc témája a középkor, főleg a növények és az épületek miatt. Műveit megnézve is láthatjuk, hogy előszeretettel használ növénymotívumokat, apró virágokat, állatkákat.

– Szeretem a természetet is belevinni az épületekbe. Szerintem fontos is, hogy legyen bennük zöld szín. Nálunk nagy a kert, és az is inspirál – mondta.