A Nevetnikék önkéntesei a kórházi látogatások során különböző állapotú gyermekekkel találkoznak, akikhez a saját helyzetükre való tekintettel kell, hogy forduljanak.

– Vannak, akik zárkózottabbak, így oda kell figyelnünk, hogy egy kicsit oldjuk a szorongásukat. Előfordulnak olyan helyzetek is, amelyek az önkéntesekben mély nyomot hagynak. Annak érdekében, hogy hosszú távon tudjanak kapcsolódni az alapítvány munkájához, nem csak a képzésen készítjük fel őket a nehéz helyzetekre, hanem minden egyes foglalkozást követően visszacsatolják tapasztalataikat egy szakember számára. Vannak olyan esetek, amikor ennél többre van szükség, ilyenkor csoportos, illetve egyéni szupervízióra is biztosítunk lehetőséget, amikor pszichológussal tudják átbeszélni a történteket, így személyes iránymutatást kaphatnak. Fontos számunkra, hogy azok, akik a gyerekeknek segítenek, maguk is kapjanak támogatást – mondta el lapunknak Kőműves Glória, az alapítvány vezetője.

Kőműves Glória hozzátette, az önkéntesek szerepe abban is megnyilvánul, hogy a bezárkózó, rosszkedvű gyerekeket is át tudják lendíteni a nehezebb pillanatokon.

– Vannak gyermekek, akik csak néhány napot kell, hogy kórházban töltsenek, ugyanakkor olyanok is, akik hosszabb időt kell bent töltsenek, köztük pedig vannak, akik feszültek, nem tudnak oldottak lenni az adott helyzetben. A legnagyobb szükségük pont nekik van ránk – hangsúlyozta a vezető.

A Nevetnikék célja a nem látogatott gyermekek felderítése is

Kőműves Glória arról is beszámolt, fontos „célcsoportot” jelent az alapítvány számára azon gyermekek, akiket mások nem látogatnak.

Régiós kórházként gyakran igen messziről is kerülnek Pécsre gyermekek. Előfordul, hogy a szülők nem tudják őket meglátogatni, vagy csak ritkán kerülhet erre sor, így az állandó támogató jelenlét nem biztosított számukra. Kerülnek a kórházba gyermekotthonból érkező gyerekek is. A kórházi kezelés és a betegség pedig további kihívások elé állítja őket. A Nevetnikék arra készítik fel az önkénteseket, hogy megértsék ezeknek a gyermekeknek a viselkedési dinamikáját és felfedezzék, milyen segítséget tudnak nyújtani nekik.

– Nyilván nem tudjuk pótolni a szülőt, de nagyon igyekszünk, hogy a lehető legkevesebb lelki sérüléssel vészeljék át a beteg gyerekek ezt az időszakot

– mondta a Nevetnikék alapítója.

Kőműves Glória egy konkrét történetet is mesélt az önkéntesek szerepét illetően.

– Volt egy olyan eset, amikor egy családot ért autóbaleset után a szülők a felnőtt klinikára kerültek igen súlyos állapotban, a gyerekek pedig a pécsi gyermekklinikára. Napok teltek el, mire az egyik szülő egyáltalán telefonon érdeklődni tudott a gyermekei után, természetesen nagy aggodalmak közepette. De amikor a telefon másik végén a gyerekek vidáman csicseregve újságolták, milyen kedves fiatalok látogatták meg őket, akikkel jókat játszottak, óriási megkönnyebbülést érzett. Úgy érezte, jó kezekben vannak a gyerekei. Azt gondolom, ezért működik a Nevetnikék, hogy ezekből a nehéz, sokszor traumatizáló élményekből kihozzuk a legtöbbet, és a lehetőségekhez mérten minél nagyobb érzelmi biztonságot adjunk még a legnehezebb időszakokban is

– összegzett Kőműves Glória.

A Nevetnikék önkénteseinek csapatához az alapítvány weboldalán jelentkezhetnek az érdeklődők március 3-ig.