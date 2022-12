A szerkesztőségben kialakított stúdiónkat fiatalos lendülettel és jókedvvel megtöltő dinamikus duó nagy lelkesedéssel számolt be eddigi sikereikről, küzdelmeikről és a további céljaikról. Néhány megható visszaemlékezést is megosztottak velünk, amelyek rávilágítanak, mennyi szeretetet kapnak a cseppet sem könnyű tevékenységükre válaszképp. Szoros lelki kötődés alakul ki azokkal a kórházban kezelt gyermekekkel, akiket rendszeresen látogatnak, s akik egy-egy találkozás után már nagyon várják vissza a Nevetnikék önkénteseit.

Beszámoltak a tevékenységükről, a játékkészítések, falfestések és a kórházi látogatások tapasztalatairól, illetve kitértek az önkénteseikre irányuló figyelemre is.

– Nagyon fontos, hogy az önkéntesek ne égjenek ki, ők is feltöltődhessenek lelkileg – mondta Kapitányné Légrádi Éva. Ezért számukra rendszeres mentálhigiénés beszélgetést, illetve gyászfeldolgozó csoportot is tartanak, hogy a nehéz tapasztalatokat is meg tudják osztani.

Elmesélték, hogy emlékeznek vissza az adománygyűjtő kampányukra, amely az egész országot megmozgatta, s arra is kitértek, hogy állnak a befolyt összegből megvásárolt házukkal, milyen további felújításokat tervezek még, illetve, a beköltözés utáni tapasztalataikat is megosztották velünk.