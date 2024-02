Pécsett is jelentős beruházások történtek ennek részeként az elmúlt évek során. – A pécsi pálos templom felújítási munkálatai 2019-ben kezdődtek, amikor a magyar kormány a rendalapító Boldog Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából úgy döntött, hogy négy magyarországi, köztük a pécsi, valamint egy erdélyi pálos templomot renovál. Pár évvel korábban a pécsi pálos templom feljárati lépcsőjét is korszerűsítették –emelte ki a január 21-i ünnepi szentmiséről szóló beszámolójában a Magyar Pálos Rend.

A beruházás során sor került a pálos templom és kolostor külső felújítására, a parkoló újjáépítésére, valamint a belső átalakítások eredményeként kialakították a Pálos Lelki Központot: az egykori hittanterem egy 70 fős korszerű előadóteremként áll a hívek, közösségek rendelkezésére. Egy egész nap látogatható szentségimádási kápolna, valamint többek közt egy új gyerek-játszóhelyiség és egy új közösségi terem is készült. Az energiatakarékosságot a nyílászárócserék, a fűtés- és világítás-korszerűsítés szolgálja, de megújult a villamos hálózat, felújították a vízvezetékrendszer nagy részét, és kiépült egy új internetrendszer is.

A Boldog Özséb Programnak a Lyceum templom újjáépítésében is jelentős szerep jutott – eredetileg ebben az épületben csak kisebb munkálatokat terveztek, ám a 2020. decemberi földrengés komoly károkat okozott: a vakolat több helyen elvált a boltozattól, életveszélyes helyzetet teremtve, ezenkívül freskók, falfestmények is sérültek A templom a felújítási munkálatokat követően –amelynek megvalósulásához a Boldog Özséb Programból is átcsoportosítottak forrásokat – 2022. novemberében nyithatott meg újra.



A Boldog Özséb Programért is hálát adtak a Lyceum templomban tartott szentmisén

Fotó: Laufer László