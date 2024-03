A pécsi önkormányzat zöld felfogását mi sem tükrözi jobban, hogy csak a véletlenül megtalált pécsi elhunytak síremlékei mentették meg a nagyobb fákat attól, hogy Péterffy Attila önkormányzata kivágassa őket a Nagy Jenő és a Hungária utcánál található tér zöld fejlesztésénél. A 600 millió forintos Déli Kapu projekt során ugyanis jó néhány fát lekaszaboltak volna, aminek nagyságrendjét mutatja, hogy csak a fűrészelésre másfél milliót szántak volna a baloldali városvezetők. A régészeti leletek miatt viszont rájöttek, hogy nem feltétlenül kell kivágni a fákat, hanem át is lehet tervezni a projektet úgy, hogy legalább a növényeket nem mészárolják le. Ennek ellenére volt olyan olvasónk, aki szerint nem zöld fejlesztés, hanem inkább zöld irtás valósul meg a területen.

600 milliót kockáztatnak az időhúzással

Mennyit bukhatnak a 600 millióból?

A projektet ráadásul már tavaly november 30-ig be kellett volna fejezni, de erre képtelenek voltak, sőt annyira megcsúsztak a munkálatokkal, hogy most, március elején is talicskákkal hordják a kőzúzalékot a félkész területen, térkövezgetnek, vagy dugdossák össze az esőztető rendszer csöveit. Csakhogy március vége az a végső határidő, amikorra a projektet nemhogy teljes körűen be kellene fejezni, hanem azt önkormányzatnak át is kell vennie, mert ha ez nem jön össze, akkor az uniós hirdetőtábla szerint 600 milliós projektből több száz milliót bukhatnak el, amit persze majd a pécsiek fizethetnek ki a saját zsebükből.

Arról nem is beszélve, hogy a tér egy részének leaszfaltozása, 20 négyzetméteres elbontható pavilon felhúzása, térkövezés, elektromos töltő építése, némi bokor- és csemeteültetés, esőztető építése történik meg a több hónapos csúszásban lévő projekt keretében mindössze, ami egyáltalán nem tekinthető komoly építészeti munkának, inkább egyfajta kertgondozásnak.

Ráadásul a pénz már 2017 óta rendelkezésre állt, az előző fideszes városvezetés idején eltervezett projekt pedig jóval nagyobb ívű volt. Annak idején a pécsi belvárosban található Tünde-ház komplex fejlesztése, a Memi Pasa fürdő rendbetétele, az egykor még a Ferencesek utcáján található villamos környezetének rendezése, a Jókai téren elektromosan működtethető oszlopok kiépítése, elektromos autótöltők elhelyezése, valamint a Ferencesek utcájának a felújítása szerepelt a programban, amiből a Ferencesek utcájának a rekonstrukciója valósult meg.

A 2017-es pályázatban ráadásul kötelezően megvalósítandó feladatként szerepelt egy gazdaságfejlesztési célt szolgáló épület építése, vagy épületrész felújítása, amiből lett a baloldal idején az engedély nélkül telepíthető pavilon. Péterffyéknek négy évük lett volna egyébként arra, hogy a munkálatokat elvégezzék, ez viszont láthatóan nem sikerült.

Ezzel ment az idő Pécsen

A baloldal ugyanis hosszú ideig a különböző pozíciók osztogatásával, vagy belső harcokkal foglalkozott. Emlékezetes, hogy a pécsi polgármestert saját jelölőszervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület is kivetette magából, mert nem teljesítette az általa aláírt ígéreteket, és a baloldali koalíció tagjait megfosztották az egyesület nevének használatától. Később a városházi energiákat a nyomozások és bűnügyi eljárások kötötték le, valamint a pr-politizálás a közösségi oldalon.