– Az utóbbi években sokaktól hallottam, hogy inkább nem is vesznek téli gumit. Vagy beruháznak egy 4 évszakos szettre, vagy - amit személy szerint senkinek nem ajánlok - fennhagyják a nyárit télre is. Azzal a címszóval, hogy már nincs is igazán tél. S egy nagyobb hóesés, lefagyás, hidegebb időszak esetén a tömegközlekedést választják