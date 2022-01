A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csupán az évszakváltáskor aktuálissá váló gumicsere alkalmával válhat szükségessé a szakember felkeresése. Számtalanszor előfordul, hogy defektjavításhoz keresel profit, vagy egyszerűen a profilmélység csökkent a kritikus érték közelébe, és ezért cseréltetnéd le az abroncsokat. A terület fokozott figyelmet igényel, hiszen akár a közlekedés biztonsága is múlhat azon, hogy az évszaknak megfelelő, kiváló állapotban levő gumival szerelt-e a gépjármű.

Gumiszerviz: az online időpontfoglalás megkönnyíti!

Az online ügyintézés időszakát éljük. Különösen az elmúlt másfél évben bizonyosodott be, hogy számos olyan teendő létezik, melyekhez elegendő egy jól használható webes felület, és a tényleges emberi kapcsolatok jelentette egészségügyi kockázat jelentősen csökkenthető ilyen módon. Az online foglalható időpontnak köszönhetően elfelejtheted a végeláthatatlan telefonálásokat, a helyszínkeresést és a szolgáltatások közötti navigálást. Egyetlen applikáción keresztül intézheted a tájékozódást és a foglalást, fókuszba helyezve saját igényeid.

Applikáció Andoidra és Apple készülékekre is

A hazai CodeVision által kifejlesztett app nagy népszerűségnek örvend a felhasználók körében. Nem véletlen, hiszen egyszerűen használható, megbízható információkkal szolgál, és az időpont foglalási rendszere is tökéletesen működik. A Google Play Áruházból és az Apple Store-ból is ingyenesen letölthető az alkalmazás, és a telepítést követően már indulhat is a regisztrálás. Ha nem bajlódnál ezzel sem, akkor Facebook fiókoddal egyszerűen beléphetsz, és máris tájékozódhatsz a környékeden elérhető gumiszervizekről.

Egyszerű ügyintézés néhány kattintással

A MyPoint-S névre keresztelt mobilalkalmazás hatalmas előnye, hogy az okoskészüléken keresztül bármikor elérhető. Mivel a telefon szinte mindig nálunk van, ezért tartózkodjunk akárhol is, azonnali információkhoz lehet hozzájutni, és az időpont foglalása is legalább ilyen egyszerűen megoldható. Egyébként a Gumiszervizem weboldalon is elérhetőek mindazok a szolgáltatások, melyekkel az app várja az érdeklődőket. Ha számítógép előtt ülsz, akkor is foglalhatsz időpontot gumicserére, vagy a szerviz szolgáltatásaitól függően klímatöltésre, futómű beállításra, defekt javítására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sürgősségi esetben is kiemelt jelentőséggel bír az, hogy mennyire könnyedén tájékozódhatsz az elérhető szervizekről.

Térképes szervizkereső

A térképes szervizkereső nagy előnye, hogy az aktuális tartózkodási helyedhez közeli szervizeket láthatod elsősorban, így a gyakorlatban is hasznos megoldások közül válogathatsz. További információként a nyitvatartási időt is megismerheted, de a szervizben elérhető egyéb szolgáltatásokról is informálódhatsz. Ennek köszönhetően nem fordulhat elő, hogy időpontot foglalsz, és a gumicserén túl például nem tudod elintézni a klímatöltést is egy helyen. Az információ hatalom, és ez akkor sincsen másként, ha autósként szeretnél mindig biztonságosan az utakra gurulni.

Biztonságban az utakon

A biztonságos közlekedés fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. Sokszor a meggondolatlan előzések, a forgalmi helyzet nem megfelelő felmérése, vagy a nyári gumi használata vezetnek oda, hogy a téli időszakban balesetet szenvednek az autósok. Természetesen nem mehetünk el az évszaknak megfelelő abroncs állapota mellett sem. Ha a téli gumi már a 4 mm-es profilmélységet közelíti, akkor a cserével nem érdemes tovább várni.

Gumiválasztáskor az ADAC gumitesztjei kifejezetten jó döntésnek számítanak. Még tapasztalt autósok körében is előfordulhat, hogy nehezen igazodnak ki a minden korábbinál szélesebb kínálatban. A megfelelő teszt lehetővé teszi, hogy olyan szempontok alapján kerüljenek összehasonlításra a márkák, mint a nedves és száraz utakon tapasztalható megbízhatóság, a fogyasztás, vagy például a menetzaj. A fogyasztás kérdése mellett biztosan nem mehetünk el napjainkban, hiszen az üzemanyag-árak minden korábbinál magasabb csúcsokat döntögetnek.

Gumiszervizem mobilalkalmazás- korszerű lehetőség autósoknak

A gumiszervizem mobilalkalmazásának köszönhetően néhány kattintással foglalhatsz időpontot, amikor biztosan a Te autóddal foglalkoznak majd. A rohanó mindennapokban korántsem mindegy, hogy ez valóban így történik, vagy a gumishoz történő megérkezést követően még hosszasan várakozni kell. A szolgáltatók érdeke is az, hogy elégedett ügyfelek távozzanak tőlük, hiszen belőlük lesznek a visszatérő autósok, akik a biztos megélhetést teszik lehetővé.