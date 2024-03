Baranya vármegye időjárásáról szolgál naprakész információkkal a Meteo Mecsek oldal, mely ugyan idén lett 12 éves, ám 4 éve igazán ismert, közkedvelt. Az ötletgazda, Lupek Péter 2012-ben hobbiból indított el egy Facebookos oldalt, majd 2014 környékén megismerkedett Mátyus Árpáddal és együtt kezdték el készíteni a régióval kapcsolatos időjárás-előrejelzéseket. Aztán 2020-ban történt valami, egyre többen kezdték el őket követni. Az újdonságként bevezetett grafikai elemekkel sokkal látványosabb lett az oldal. Ekkor kezdték el a 7 napos és a 48 órás előrejelzések megosztását is. Míg 4 éve 5 ezren követték őket, ma már több mint 26 ezren.

Időjárás: fontos, hogy tudjunk előre tervezni.

Fotó: Tanja Luther

Várják az időjárással kapcsolatos fotókat is

Oldalukon teret adnak a Mecsekről, Baranyáról készült időjárással kapcsolatos képeknek is, ezt követőik, olvasóik beküldhetik számukra. A legtöbbet felhasználják előrejelzéseik illusztrációs képeként, illetve weblapjukon cikkeikben.

S a legújabb pedig a kirándulások, túrák szervezése, melyeket Györkő Zsombor, baranyai fotós szokott vezetni.

– 2023 októbere óta szervezünk túrákat, legelőször a Tettyéről indultunk, de voltunk Égervölgyben, Orfűn, a Hóvirág völgyben. Kezdetben 25-en voltunk, ám az utolsó túránkon már 120 feletti létszám volt. A következő túra március 30-án lesz, Remeterétre megyünk medvehagymát szedni. De tervben van még Óbánya, a Tenkes-hegy és Szársomlyó is. Májustól pedig havonta két túrát szeretnénk majd tartani. Célunk az, hogy több embernek mutassuk meg a Mecseket és a Baranya vármegyében található kirándulási lehetőségeket és értékeket. Tervben van továbbá egy tisztítsuk meg a Mecseket esemény is, mely május környékén várható

– számolt be róla Lupek Péter.

Munkájuk elismeréseként idén januárban a Made in Pécs-díjátadón közönségdíjat vehettek át.

– Napról napra egyre többen leszünk, reméljük idén megközelítjük a 30 ezer követőt is

– mondta az ötletgazda.

A XII. születésnapi Meteo Mecsek találkozót március 15-én tartják majd 12 és 17 óra között a pécsi Kioszkban. Az esemény nagy részében kötetlen beszélgetés lesz a meteorológia kedvelői között, de koncerttel is készülnek. Készítenek egy egyszerű tesztet is, egy kis ajándékkal is várnak. A kisebbekre is gondolva pedig lesz gyerek sarok, színezők, illetve a vendéglátóhelyen társasjátékozni is lehet.