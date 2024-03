A nemzet hőseit ünneplő esemény házigazdája Csizmadia Péter, a kormánypártok pécsi polgármesterjelöltje, a Fidesz pécsi frakcióvezetője lesz, ünnepi beszédet Deutsch Tamás európai parlamenti (EP-) képviselő, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője mond.

A résztvevők megtekinthetik a Sorscsillag című táncszínházi előadást a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház előadásában. A produkció zenéjét Szirtes Edina Mókus szerezte, a koreográfiáért Gálber Attila – ismertették a szervezők.

Két múzeum lesz nyitva pénteken

Pénteken, a nemzeti ünnepen a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) Vasarely Múzeum és a Zsolnay Múzeum lesz látogatható – tájékoztatott a közgyűjtemény, azt is jelezve, hogy utóbbi helyszínen az állandó kiállítás mellett egy – a magyar üvegművességbe bepillantást engedő - időszaki tárlat is várja az érkezőket. A két helyszín március 15-én is 10 és 18 óra között fogadja a látogatókat.