Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék felmentette az ügy két vádlottját, miután az általa megállapított tényállás szerint Pécs önkormányzata a 2010-es évek elején úgy döntött, hogy a városban közlekedő buszokat lecseréli. Használt, ám jó állapotú buszok beszerzése mellett döntöttek és az ezzel kapcsolatos feladatokat a város közlekedési cégére bízták. Ennek a cégnek volt egyik vezetője az időközben elhunyt elsőrendű vádlott.

A cserére közbeszerzési eljárást írtak ki, de előtte a másodrendű vádlott felvette a kapcsolatot az elsőrendű vádlottal – aki 2022-ben elhunyt -, hogy működjenek együtt a beszerzésben.

A bírósági közlés szerint a buszértékesítéssel foglalkozó cég tájékoztatta a pécsi vállalatot arról, hogy rendelkezésükre áll egy nagyobb használt buszflotta Hollandiában, amelyet az első- és másodrendű vádlott később meg is tekintett. A pécsi közgyűlés elé olyan előterjesztés került, amely a buszok vételárát 3,5 milliárd forintban határozta meg. A nyertes cég a másodrendű vádlott tulajdonában volt, aki 1,6 millió eurót kapott meg.

A Kaposvári Törvényszék a másod- és negyedrendű vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette. Álláspontja szerint ugyanis a vádlottak esetében nem lehetett megállapítani, hogy olyan színlelt tevékenységet végeztek volna, melynek jogtalan haszon szerzése vagy jogtalan hátrányt okozása lett volna a célzata, illetve a buszflotta beszerzése is megtörtént és az alkalmazott 20 százalékos haszonkulcsot pedig nem tekintette eltúlzottnak szakértőkre is hivatkozva, a kereskedelemben ugyanis ennél magasabbal is dolgoznak.

Az ítélethirdetést megelőző tárgyaláson az az első fokú ítélet ellen az ügyész hatályon kívül helyezést és az elsőfokú bíróság új eljárásra való utasítását kérte, mert az ügyész szerint a törvényszék az indoklási kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget és nem értékelte megfelelően a bizonyítékokat.