Az MTA pécsi székházában április 19-én gyűltek össze a pécsi klinikum és az ország hasonló intézményeinek vezetői, munkatársai, hogy együtt megünnepeljék a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika centenáriumát. A Baranya vármegyei intézményben ugyanis 1924 óta gyógyítják a gyermekeket, ezzel több százezer életet megmentve, s legalább ennyi családot segítve. A rendezvényen házigazdája Decsi Tamás, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója volt.

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika pénteken ünnepelte meg működésének 100. évfordulóját

Fotó: Laufer László

A Gyermekgyógyászati Klinika

Tényi Tamás, az ÁOK dékánhelyettese a klinikához kapcsolódó gyermekkori emlékeiről is beszélt. Majd arról, hogy a 21. századi orvoslásnak nagy fejleménye a specializáció. De a gyerekgyógyászokra még mindig jellemző az a fajta megközelítés, hogy ők azok az orvosok, akiknek mindig mindenhez érteniük kell. Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke említette azokat a speciális területeket is, amelyek kapcsán a Gyermekgyógyászati Klinika országos szinten, magas színvonalon biztosít ellátásokat. Ez például az ajak- és szájpadhasadék vagy az urodinámiás munkacsoport, akik a területi ellátási kötelezettségen kívül is ellátják el a feladatukat.

– A gyermekklinika klinikai központunk 2. legnagyobb klinikája, közel 150 ággyal és 300 dolgozóval, 100 orvossal lát el éves szinten közel 80 ezer járóbeteg esetet és 8-9 ezer fekvőbeteg ellátási esetet. Kihívásaink nagyok, lehetőségeink úgyszintén

– mondta Sebestyén Andor.

Bereczki Csaba, a szegedi gyermekgyógyászati klinika igazgatója is értékes gondolatokat adott át. Többek között arról beszélt, hogy a ritka betegségek jelentik a legnagyobb kihívást ma számunkra, ezek gyógyításának meg kell teremteni a laboratóriumi hátterét és a kapcsolódó tudásbázist.

A köszöntőket követően különböző előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők a gyermekklinikán tevékenykedő nagy elődökről, a klinika történetéről, jelenéről és aktualitásairól valamint a lehetséges jövőről.

Az onkológiáért ülnek kerékpárra

A gyermekklinika centenáriuma és a pénteki rendezvény egy karitatív kampány kezdete is egyben, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának a támogatásáért.

A kezdeményezés központi eseménye egy négynapos biciklitúra lesz május 16. és 20. között, amikor is elhivatott gyermekgyógyászok, az egyetem jogelőd intézményének, az Erzsébet Tudományegyetemnek a városából, Pozsonyból fognak Pécsre biciklizni. Ezzel is hangsúlyozva a mozgás, a sport szó szerint életmentő, gyógyító funkcióját, valamint buzdítva egyúttal az adományozásra az onkológia javára.