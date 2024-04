Kolat Irén, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője elmondta, hogy az első táncórán a szatmári lépések elsajátításába kezdtek bele. Valamint a Zúg az erdő zúg a mező című szatmári népdalt is közösen megtanulták. Minden korosztály képviseltette magát, a gyerekektől kezdve az idősebbekig. S nem csak nők vettek részt a táncórán, több férfi is jelen volt. A résztvevők nagyon élvezték a foglalkozást, sokan kellően el is fáradtak.