A rágalmazásért jogerősen elítélt és több vállalkozást is bedöntő, cégvezetéstől évekre eltiltott Nyőgéri Lajos alpolgármester alá tartozik a szociális terület és így az ő hatáskörébe tartoznak az önkormányzati bérlakások is. Ezek körül számos botrány pattant ki az elmúlt években, hiszen még Nyőgéri feleségének üzlettársa, baloldali háttéremberek is kaphattak lakásokat Pécsen erősen megkérdőjelezhető módon. A baloldali városvezetők idején robbant ki az is, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt folytat nyomozást, mert valakik kenőpénzért adták ki az önkormányzati bérlakásokat.

Ilyen előzmények láttán persze egyáltalán nem különös az, hogy a lakásterületen továbbra is káosz mutatkozik. Bár az önkormányzat azt állítja, hogy Péterffy Attila vezette „jelenlegi városvezetés számolja fel a lakásgazdálkodás évtizedes anomáliáit", de még egy belvároshoz közeli bérlakás kapcsán sem tudnak egyenesen cselekedni, nyilatkozni. Az egyik Márton utcai társasház lakói, valamint a szomszédok ugyanis azzal fordultak nem is olyan régen lapunkhoz, hogy szerintük a gyermekek és idősek is veszélyben vannak, miután a házban bérleti szerződéssel nem rendelkező, de önkormányzati lakást elfoglaló személy még hajléktalanokat is magához vett. A lakók szinte könyörögtek az önkormányzatnak, hogy végre tegyenek már valamit, mert fertőzésveszélytől tartanak.

Miután munkatársunk az önkormányzatot megkereste, legalább annyi történt, hogy a férfitől egy időre tényleg elköltöztek a hajléktalanok, de információink szerint éppúgy visszamásztak többször is a kerítésen keresztül.

A baloldali városvezetés aztán elismerte akkor válaszában, március elején, hogy a szóban forgó "bérlakás bérlőjének 2021 őszén kötött bérleti szerződése lejárt, azt nem hosszabbította meg az önkormányzat, a bérlőt az önkormányzat lakásgazdálkodási csoportja a lakás elhagyására szólította fel. A lakás kiürítésére március végéig van lehetősége".

Ehhez képest ez azóta sem történt meg, az illetőnek – aki információink szerint az egyik önkormányzati cégnél dolgozik – továbbra sem kellett elhagynia a lakást, a szomszédok szerint láthatólag egyáltalán nem számít Pécsen az, hogy az illetőnek lejárt a szerződése és az önkormányzat mit állított pár hete. Sőt, azt is mondták most lapunknak, hogy Péterffyéktől azt az információt kapták, hogy csak májusban döntenek róla, mert a népjóléti bizottság csak májusban ülésezik. Csakhogy a bizottság hétfőn is összeül még most áprilisban.

A városvezetők propagandaosztályának figyelmét a minap mindenesetre most arra hívtuk fel, a fentiek után a válaszukban foglaltak nem közelítik meg a valóságot, egyben rákérdeztünk ennek miértjére is, de semmit sem reagáltak.

Ismeretes, korábban a lakásmutyival kapcsolatban rengeteg információval rendelkező személy azt is elmondta lapunknak, hogy elképesztő mozgás volt a lakásosztályon az elmúlt években, hatalmas kérdés, hogy ennek mi volt az oka, és az is, hogy egy volt rendőr is csupán néhány hónapig bírta a városházán. Azt is közölte, hogy számára egy polip rajzolódik ki, amely behálózta az önkormányzatot és több hangfelvételt is a hatóság rendelkezésére bocsájtottak. Az ügyészség kiterjesztette azokra a területekre is a vizsgálódásait, amely már a lakásmutyi gazdasági területét érinti.

Mindenesetre Péterffyék egyre idegesebbek az ügyben, mert már közvéleménykutatásban is arról kezdtek el érdeklődni, hogy megkérdezettek hallottak-e a vesztegetési ügyről, és a megfogalmazott vádak megalapozottak lehetnek? Amennyiben a két beosztottal szemben beigazolódnak a vádak, az vajon mások közvetlen felelősségét is felveti?