Dr. Vargha Károly emlékezete mára talán kissé megfakult, feledésbe merült, pedig a sokoldalú oktató bámulatosan szerteágazó életművet hozott létre élete 78 éve alatt. A róla eddig megjelent cikkek, írások joggal nevezik polihisztornak, nyelvész, népzenekutató, műfordító és helytörténész is volt.

Óriási életművet hagyott hátra dr. Vargha Károly

Szentlászlón látott napvilágot 1914. november 7-én, ahol születésének 100. évfordulóján emlékszobrot is állítottak tiszteletére, melyet Márkus Péter Munkácsy-díjas szobrászművész készített, valamint a helyi művelődési ház is Vargha Károly nevét viseli.

A pécsi püspöki tanítóképzőben szerzett tanítói képesítést, a berlini Collegium Hungaricumban összehasonlító néprajzi és népzenei tanulmányokat, Szegeden magyar-német bölcsészeti tanulmányokat végzett, ahol doktorrá avatták. Az 1950-es évek elejétől 1993-as haláláig Pécsen dolgozott. A Pedagógiai Főiskola Német Tanszékén oktatott, megszervezte a főiskola német nemzetiségi tanárokat képző tanszékét.

Szerteágazó tevékenységének egyik meghatározó eleme a honismeret és a néphagyományok kutatása jelentette. A Baranya megyei honismereti mozgalom irányítója volt, szakköröket indított, néprajzi kutatások, publikációk kötődnek nevéhez.

Több baranyai útikalauz létrejöttében vállalat fontos szerepet, egy évtizedig állt a Zselici munkaközösség honismereti csoport baranyai részlegének élén, és tekintélyes írásanyag létrejötte kötődik nevéhez a térség értékeiről, további baranyai helyismereti munkák írása és létrejötte köszönhető neki.

Vargha Károly szövege Kodály és Bárdos dallamaival párosult

Jelentős műfordítói munkát végzett, kiválóan tolmácsolta ugyanis a német nyelvű zenei műveket magyarra. Költeményeire, fordításaira neves zeneszerzők készítettek dallamokat, illetve kérték fel zeneműveikhez szövegírónak. Sokak számára ismerős lehet ének vagy szolfézs foglalkozásokról Bárdos Lajos Régi táncdal című dallama (Édes rózsám, szívem kedvese, hallod hív az ének… kezdettel). Ennek szövege is Vargha Károlyt dicséri. De maga Kodály Zoltán is dolgozott együtt a pécsi alkotóval: a Háry János intermezzójának hangszeres változatát Kodály átkomponálta dr. Vargha Károly szövegére. De Kodály ki Az éneklő ifjúsághoz című kórusművét is Vargha szövegére írta Agócsy László, Pécsen dolgozó zenepedagógus tiszteletére.