A felsőoktatási információk terén az Eduniversal Group globális szinten az élen jár. A céljuk, hogy a hallgatókat világszerte segítsék abban, hogy megtalálják a legjobb oktatási lehetőségeket. Évente több mint 4 millió 250 ezer diák használja az Eduniversalt a megfelelő program keresésére.

A cég rangsorokat is felállít. Az egyik ilyen az Eduniversal Rankings 2024 Results for Best Masters and MBAs Worldwide – A legjobb mesterszakok és MBA-k eredményei világszerte – rangsor, amelyben a General Management in Eastern Europe tanulmányi területen a régióban a 19. legjobb eredményt érte el a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar.

Nem csupán a kitartó munkának és a kar elkötelezettségének elismerésének eredménye ez, hanem a hallgatók és oktatók áldozatos tevékenységének, valamint az intézmény iránti elkötelezettségüknek is bizonyítéka.

A PTE KTK büszke arra, hogy olyan programokat kínálhatnak, amelyek nemcsak a regionális, hanem a nemzetközi színtéren is elismertek.