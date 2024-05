Amikor pedig Azahriah is felbukkant a nagyszínpadon, elszabadult a pokol, de jó értelemben, a fiatalok megőrültek. Eközben a másik színpad sem állt üresen. A Hundred Sins csapott olyan bulit, ahol még pogó is kerekedett. A PENtasztikus hangulat az egész napra jellemző volt. Az Elefánt, Dzsúdló és a pécsi Kacaj együttes is felrázta, és megmozgatta a közönséget, aminek eredménye fixen másnapi izomláz. A Bagossy Brothers Company koncertje pedig megmutatta azt, hogy mire képes igazán egyött a közönség: messze szálltak az Olyan ő című szám hangjai.

A PEN második napja kicsit lassabban indult, de kitartottunk, ahogy a fesztiválozók többsége is. Sok ismerős arc várakozott a VALMAR koncertre, de a legmeglepőbb dolog azonban az volt, hogy mennyi 11 és 12 éves gyerek bulizott Valkusz Milán és Marics Peti koncertjére, azonban felmerül, nem biztos, hogy ilyen korú gyerekeknek való a zenéjük. Az E.ON színpadon a pécsi FILC zenekar játszott, majd utánuk az Esti Kornél formáció következett. Eközben pedig kezdetét vette a Kowalsky meg a Vega koncert, ahol minden korosztály képviseltette magát, és együtt tomboltak, de aki még inkább vonzotta a közönséget az ByeAlex volt, aki nem egy szimpla koncertet adott, hanem egy hatalmas showt.

A harmadik napon volt egy kis műsorváltozás. A Punnany Massif egészségügyi okok miatt nem tudott fellépni, helyettük Sisi érkezett, aki igazi házibulit csapott, és a közönséggel együtt a nézőtéren táncolt és énekelt. Senki sem lepődik meg azon, ha azt mondom, hogy Beton.Hofit már mindenki nagyon várta, és még az is jót bulizott rá, akinek nem ez a kedvenc stílusa.

A fiatal srác lendülete mindenkit magával ragadt. A zárónapon lépett fel a Bëlga is, akik a legnagyobb slágereket hozták el Pécsre. A koncert megnyitásához pedig felkérték az egyik bulizót, hogy vágja át a trikolór színű szalagot, és amint ez megtörtént, felcsendült a Fizetésnap, majd szép sorjában a legnagyobb slágerek. És ezzel még nem volt vége a napnak: a 30Y zárta a sort a nagyszínpadon, majd elkezdődött a Party Arénában a Necc Party, ahol ugyan szükség volt egy kis türelemre, hogy ne zökkentsenek ki a táncból, de amint ez megtörtént, a hangulat a tetőfokára hágott.