Az előadáshoz hozzájárulnak a különleges jelmezek és díszletek, valamint a fülbemászó dalok is. A mesemusical különlegessége, hogy a darabban az állatok emberi tulajdonsággal rendelkeznek, hiszen az állatoknak is vannak érzelmeik. A programon készülnek a gyerekeknek meglepetéssel és különböző játékokkal is. A darab május 26-án 17 órakor kezdődik a Lánycsóki Ifjúsági Klubban. Az előadás megtekintése ingyenes, ám regisztráció szükséges minden nap 19:00-21:00-ig az alábbi telefonszámon: 06 20 243 7040.